Молодежная палата и «Волонтеры Победы» провели акцию по благоустройству захоронений на Бугровском кладбище

Члены Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода и активисты НРО ВОД «Волонтеры Победы» 25 мая 2021 года провели акцию по благоустройству захоронений на Бугровском кладбище.

Участники мероприятия привели в порядок 10 могил известных нижегородцев, за которыми по каким-либо причинам не могут ухаживать родственники и близкие: дочери русского и советского писателя Максима Горького Екатерины Пешковой, декабриста Ивана Александровича Анненкова, фотографа Максима Петровича Дмитриева, Героя Советского Союза, полковника Советской армии Антона Петровича Бринского, Героя Социалистического труда, кузнеца Горьковского автомобильного завода Александра Харитоновича Бусыгина, советского писателя, Почетного гражданина Нижнего Новгорода Ивана Николаевича Кочина, русского писателя-реалиста, публициста Павла Ивановича Мельникова-Печерского, советской и российской театральной актрисы Антонины Николаевны Самариной, российского и советского театрального режиссера, актера Николая Ивановича Собольщикова-Самарина и символическое захоронение фотографа с подлинным надгробием Андрея Осиповича Карелина.

Волонтеры очистили ограды и надгробия, а также убрали скопившийся за зиму около захоронений мусор и прошлогоднюю листву. Всего было собрано около 10 мешков мусора. В дальнейшем планируется благоустроить ограды данных могил.

«Нам хотелось привести в порядок могилы нижегородцев, внесших значительный вклад в развитие города. Это не единственная акция, мы продолжим эту работу и на других кладбищах Нижнего Новгорода. Своим примером мы хотим показать, что это важно и достаточно просто – отдать дань уважения и памяти», – отметил председатель Молодежной палаты Роман Золотов.