МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов и торфяников в Нижегородской области 26-29 мая 2021

Высокий уровень пожароопасности лесов и торфяников (4 класс) ожидается в Нижегородской области с 26 по 29 мая 2021 года. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Как следствие неблагоприятных условий погоды вероятны увеличение числа очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

В связи с этим региональное МЧС призывает население быть предельно внимательными в особо пожароопасный период и соблюдать все правила пожарной безопасности.

– Соблюдайте запрет на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, – обратились к нижегородцам в МЧС.

Кроме того, население призывают не жечь мусор на своих садовых и дачных участках.

– Не жгите мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор, – добавили в ведомстве. – При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

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