Администрация: «Ледовый дворец планируется построить на Стрелке, других вариантов нет»

Проект ледового дворца был опубликован еще в 2019 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Накануне в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что ледовую арену планируют возвести в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Однако, как выяснилось, эти сведения не соответствуют действительности, и единственным рассматриваемым вариантом для размещения ледового дворца по-прежнему остается территория Стрелки. Об этом «Комсомолке» сообщили в городской администрации.

«Основную хоккейную арену региона – Ледовый дворец – планируется строить на территории Стрелки. Других вариантов в настоящий момент нет», - пояснили в мэрии Нижнего Новгорода.

Вместе с тем в администрации уточнили, что на данный момент власти рассматривают несколько проектов, связанных с развитием хоккея в Нижнем Новгороде. В частности, один из них предполагает создание тренировочной базы с искусственным льдом на территории бывшего стадиона «Пионер» в Автозаводском районе.

«Участок под строительство базы уже передан в собственность Правительства Нижегородской области», - подчеркнули в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, проект ледового стадиона на Стрелке был представлен в 2019 году.

- Он будет включать в себя три основные зоны - ледовую и тренировочную арены, а также четыре дорожки для керлинга. В общей сложности он сможет вместить около 12 тысяч зрителей, - сообщалось в аннотации к проекту.