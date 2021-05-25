Свет и горячую воду частично отключат в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 мая

Сегодня, 25 мая, свет и горячую воду частично отключат в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Под отключение попали четыре жилых дома. Причина временной приостановки в оказании коммунальных услуг – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 11:00 до 15:00 света не будет в доме № 71 по проспекту Ленина.

А с 10:00 до 14:00 без горячей воды останутся жильцы домов № 8/1, 6, 8 по улице Адмирала Макарова.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера 14 домов города остались без света: в Московском и Автозаводском районах.

Кроме того, ранее мы публиковали график отключения горячей воды в весенне-летний период 2021 года.

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