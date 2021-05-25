Четыре случая укусов змей зарегистрировано в Нижегородской области

При встрече со змеей не делайте резких движений. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Четыре случаев укусов змей зарегистрировано на территории Нижегородской области с начала теплого сезона. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«По данным на 25 мая, от укусов змей в Нижегородской области пострадали четыре человека, двое из них продолжают находиться в токсикологическом центре городской клинической больницы № 33», - пояснили в минздраве.

Во всех четырех случаев нападавшими змеями оказались гадюки. Вообще в России обитает семь видов ядовитых змей, и в основном все они не агрессивны и не нападают первыми.

При встрече со змеей не приближайтесь к ней и не трогайте ее, не делайте резких движений и не пугайте. Если вы заметили на своем пути змею, постарайтесь медленно удалиться. При посещении леса надевайте высокую плотную обувь и внимательно смотрите под ноги.

Если змея все-таки вас укусила, вызовите скорую. В ожидании медиков промойте место укуса водой или протрите влажной салфеткой, пейте больше воды и по возможности примите антигистаминный препарат. Если змея укусила через одежду – снимите ее, поскольку на ткани может оставаться яд.

Другая опасность, подстерегающая нас в лесу, - клещи. С начала сезона более 2,6 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей.