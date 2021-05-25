Глеб Никитин выступил за возвращение исторических названий нижегородским улицам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал идею возвращения улицам исторических названий. Об этом он заявил в ходе конференции I Всероссийского съезда фестиваля «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде 24 мая.

«Там, где улицы с историей – надо постепенно двигаться к восстановлению этих исторических названий. Но нам важно, чтобы горожане разделили с нами это мнение», - сказал глава региона.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде активно обсуждается вопрос переименования улицы Стрелка. Ей хотят вернуть историческое название Александро-Невская.

7 апреля 2021 года Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий рекомендовал комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков на территории Нижнего Новгорода провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская. Дата общественных обсуждений пока не назначена.