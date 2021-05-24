25-этажный ЖК появится рядом с Автозаводским парком в Нижнем Новгороде в 2024 году

Рядом с Автозаводским парком культуры и отдыха, на улице Маковского, планируется возвести 25-этажный жилой дом. Быть готовым к эксплуатации он должен уже в 2024 году. Подрядчиком работ выступит ГК "АГРОСПЕЦТЕХ". Об этом сообщили в pravda-nn.ru.

По данным застройщика, дом будет включать в себя одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры от 41 до 90 "квадратов". В общей сложности квартир будет 216. Коммерческая недвижимость займёт первые этажи.

Уже в июне стартуют продажи квартир в новом доме. Строиться жилой комплекс будет с привлечением проектного финансирования.

Согласно документам, окончание строительства намечено на второй квартал 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ГК "Каркас Монолит" построит ЖК с видом на исторические улицы Нижнего Новгорода. В архитектуре здания использовано большое количество стекла, вертикальных линий, а также сложная радиусная форма.

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