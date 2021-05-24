Школа реставраторов может появиться в Нижегородской области

Школу реставраторов могут создать в Нижегородской области. Об этом стало известно на конференции I Всероссийского съезда фестиваля «Том Сойер Фест» 24 мая в Нижнем Новгороде.

С таким предложением выступили участники фестиваля: по их словам, проблема подготовки кадров в этой сфере на сегодняшний день стоит очень остро.

«У нас профессиональные реставраторы, на базе их опыта и оборудования мы могли бы создать такую школу. С помощью социального контракта мы приобрели полный комплект 3д- оборудования: принтер, сканер, фрезер и лазерный гравер. Единственное, что нам нужно – это помещение и субсидирование» - выступила участница из Балахны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативу и попросил АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» взять этот вопрос в работу.

«Давайте включим в протокол оперативно создать по всей области программу подготовки реставраторов, с привлечением действующих специалистов на базе Балахны», - заявил глава региона.