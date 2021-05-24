Кишечную палочку обнаружили в сливочном масле нижегородского производства

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) обнаружили в сливочном масле нижегородского производства. Об этом заявили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

По информации ведомства, кишечная палочка в двух пробах нижегородского сливочного масла была выявлена в рамках исполнения плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. Образцы были отобраны госинспекторами ТУ Россельхознадзора.

Результаты исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер в отношении некачественной продукции. Сроки принятия мер установлены законодательством РФ.

В Нижегородском референтном центре также отметили, что "БГКП являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов".

– БГКП могут представлять опасность для здоровья человека в случае обсеменённости ими пищевых продуктов выше уровня, установленного нормативной документацией, что приводит к пищевым отравлениям или, при наличии патогенных штаммов в этой группе, к пищевым токсикоинфекциям, – пояснили в пресс-службе центра.

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