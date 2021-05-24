В Дзержинске очередной троллейбус украсили художественным граффити

Автор граффити, Илья Спиченков, уже украсил в разных стилях четыре троллейбуса, все они работают на маршрутах города. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

22 мая в рамках открытия мотосезона-2021 в Дзержинске было презентовано очередное граффити на троллейбусе МУП «Экспресс» с использованием символики байкерского движения. Автор граффити, Илья Спиченков, уже украсил в разных стилях четыре троллейбуса, все они работают на маршрутах города.

«Уличное искусство в Дзержинске направление достаточно молодое, и важно его развивать в правильном русле. Ребятам нужно направлять свою энергию на созидание и легальное украшение городских пространств, которое будет подчеркивать самобытность Дзержинска и радовать горожан, – сказал Илья Спиченков. – Я рад, что мне предоставляется возможность украшать любимый город и наполнять его улицы настроением и яркими красками».

В рамках подготовки к открытию мотосезона 2021 года, организованного инициативной группой мотоциклистов Дзержинска во главе с Максимом Орловым, еще один троллейбус автопарка МУП «Экспресс» был украшен граффити дзержинским художником Ильей Спиченковым.

По словам организатора открытия мотосезона в Дзержинске Максима Орлова, основной идеей дизайна оформления машины стало формирование в культуре автолюбителей уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения и, в частности, к водителям мотоциклов.

«Официальное открытие мотосезона — это больше повод собраться вместе с единомышленниками, устроить праздник и ярко напомнить о себе другим участникам дорожного движения, проехав колонной по городу. Напомнить, что мы тоже движемся в потоке, и автомобилистам стоит быть внимательнее, - сказал Максим Орлов. - Рад, что нам удалось провести хорошее, яркое мероприятие в Дзержинске. Спасибо всем за участие и дружелюбную атмосферу. А троллейбус, оформленный в мототеме, останется ярким напоминанием о празднике для всех горожан».

Троллейбус уже курсирует по городским троллейбусным маршрутам под бортовым номером 059. Как поделился Илья Спиченков, в его планах оформление художественным граффити не только муниципального транспорта, но и общественных пространств нашего города.