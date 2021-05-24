При поддержке ЛУКОЙЛ открыт мемориал учителям-участникам Великой Отечественной войны

На открытии учащиеся рассказали биографию и боевой путь каждого учителя, после чего все участники митинга почтили память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Фото: пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

19 мая в деревне Подлесово состоялось Торжественное открытие мемориала учителям-участникам Великой Отечественной войны, работающим на территории Слободского сельсовета.

Создание и установка памятника стали возможными благодаря участию и победе МБОУ Подлесовской основной школы в Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в номинации «Великий подвиг». Данный проект направлен на сохранение памяти о самоотверженном труде педагогов школы и их вкладе в Победу над фашизмом.

Право открыть мемориал было предоставлено заместителю генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») , депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Антону Гребеню и заместителю главы местного самоуправления Кстовского муниципального района Ивану Уланову.

«Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает проекты, направленные на увековечение памяти защитников Отечества и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Очень важно, что сегодня мы присутствуем на открытии мемориала учителям Слободского сельсовета-участникам Великой Отечественной войны, который создан по инициативе современных учеников школы. А это значит, что есть и останется в будущем память о военных подвигах и героическом труде наших предков во время Великой Отечественной войны на долгие годы». - прокомментировал открытие памятного знака Антон Гребень.

На открытии учащиеся рассказали биографию и боевой путь каждого учителя, после чего все участники митинга почтили память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В открытии также приняли участие: начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич, руководители Кстовского муниципального района, представители Земского собрания, сельской администрации, жители деревни Подлесово, родственники ветеранов.