Вывески в старинном стиле появятся на улицах Арзамаса и Города

Рекламные вывески в старинном стиле появятся в Арзамасе и Городце в рамках реконструкции значимых исторических пространств. Об этом стало известно в ходе конференции I Всероссийского съезда «Том Сойер Фест», который проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 29 мая.

В Арзамасе стилизованные вывески появятся на улице Карла Маркса, где уже начата масштабная реконструкцию по сохранению исторической среды. Это старинная купеческая улица, где расположены деревянные дома и каменные особняки. После реконструкции всем им вернут первоначальный вид: уберут кондиционеры, вернут резные наличники, поменяют остекление, водосточные трубы, а также вернут исторический цвет фасадов. Кроме того, рекламные вывески на всех домах приведут к единому стилю.

«186 вывесок мы переписали заново для каждого вида бизнеса, будь то питание, торговля или магазин хозтоваров. Причем история на вывеску ложится так: если история этого дома связана с купеческой фамилией, то появляется лавка имени этого человека», - пояснил мэр города Арзамаса Александр Щелоков.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом вопросе важно найти контакт и наладить диалог с представителями бизнеса. Сейчас вопрос прорабатывается с такими крупными сетями, как «Пятерочка», «Магнит», «Связной», «Почта России» и другие.

«Когда большие сетевые организации не просто просишь привести вывески в порядок, но если им приносишь образ, как это будет выглядеть именно в их корпоративных потребностях, они соглашаются», - сообщил Глеб Никитин.

По его словам, аналогичную концепцию 25 мая начнут разрабатывать и для Городца.

«Пойдем также по каждому дому, будем подходить к собственникам, с ними разговаривать», - сказал Никитин.