Росавиация разрешила летать из Нижнего Новгорода в пять стран Европы и Африки

Росавиация выдала разрешения на авиарейсы из Нижнего Новгорода в пять стран. Допуски даны на полеты из столицы Приволжья в Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию и Египет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Росавиции.

В частности, авиакомпания «Икар» получила разрешение на ежедневные полеты по маршруту Нижний Новгород – Мюнхен. «Уральские авиалинии» три раза в неделю смогут летать из Нижнего Новгорода в столицу Венгрии Будапешт, в эмират Рас-Эль-Хайма и на греческий остров Родос. Авиакомпания «Сибирь» сможет осуществлять полеты из столицы Приволжья в греческий Ираклион и болгарский Бургас – также до трех раз в неделю. Кроме того, авиакомпания «Нордстар» сможет раз в неделю выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Каир.

Однако стоит отметить, что выдача допусков не означает возобновления полетов на самом деле. Допуск лишь дает авиакомпании право организовывать авиарейсы в случае, если они будут возобновлены.