560 новых рабочих мест создадут в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области создадут 560 новых рабочих мест в рамках реализации 21 инвестпроекта. Заявки на выделение земельных участков на эти проекты 21 мая 2021 года одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона – сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из крупнейших проектов планирует воплотить ООО "Промтех". Совет одобрил заявку компании на участок площадью 108 тысяч квадратных метров под строительство завода по производству спецавтомобилей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На это уйдут инвестиции в размере 200 миллионов рублей. Строительство займёт 36 месяцев. Этот проект сопровождает Корпорация развития региона.

– Компания является ведущим производителем автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Важно отметить, что изготовление большей части спецтранспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей. Заявка от компании "Промтех" на подбор земельного участка поступила через электронный сервис "Личный кабинет инвестора", который действует на инвестиционном портале nn-invest.ru, – обратил внимание гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Среди других одобренных заявок, к примеру: строительство комплекса по производству полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев в Володарском районе; строительство спортклуба с аэродинамической трубой в Канавинском районе Нижнего Новгорода и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!