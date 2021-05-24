В Дзержинске открыли мотосезон грандиозным мотопробегом

Общая протяжённость маршрута составила 10 км. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В прошлую субботу, 22 мая 2021 года, в Дзержинске официально открылся мотосезон. В честь этого события состоялся грандиозный мотопробег, в котором приняли участие более 70 мотоциклистов из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Бора, Павлова, Заволжья, Москвы и других городов. А возглавил колонну глава Дзержинска Иван Носков на мотоцикле Harley-Davidson.

- Идея пробега в том, чтобы показать: мотоцикл – это красота, мощь, скорость. Но и опасность. Как говорил мой учитель, пока ты боишься – езди, как только теряешь страх – избавляйся от мотоцикла, - рассказал Иван Носков, напомнив, что мотоциклист сегодня – это полноправный участник движения, которого нужно уважать. Но и мотоциклист, в свою очередь, обязан ответственно относиться к окружающим.

В колонне можно было увидеть и современные отечественные мотоциклы ЗИД, MotoLand, Stels, Иж и Урал, и японские Yamaha, Suzuki, Kawasaki и Honda, и, конечно, легендарные американские Harley-Davidson. Кстати, за рулем были отнюдь не только мужчины – немало и девушек-байкеров.

Мотопробег длился на протяжении часа и охватил центральные проспекты города, а завершился на территории загородного комплекса «Ранчо» концертом групп «Заточка» и «Рокфор». Общая протяжённость маршрута составила 10 км.