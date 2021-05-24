15 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 24 мая, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 15 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 519 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели – 150. За минувшие сутки выявили 141 нового заражённого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня. По данным от 19 мая, в реанимации с коронавирусом находится 144 человека, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 66 пациентов.

Кроме того, ещё три пункта вакцинации от коронавируса откроют в Нижнем Новгороде. По информации от 19 мая, уже 312 тысяч нижегородцев привились от ковида.

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