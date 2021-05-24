У 141 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 24 мая, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 141 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 117 101 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 110 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 112 045 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели – 150.

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.

Кроме того, ещё три пункта вакцинации от коронавируса откроют в Нижнем Новгороде. По информации от 19 мая, уже 312 тысяч нижегородцев привились от ковида.

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