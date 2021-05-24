14 домов Нижнего Новгорода остались без света 24 мая

Сегодня, 24 мая, без электроснабжения остались 14 домов в двух районах Нижнего Новгорода. Причина временного отключения – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 18:00 света не будет в домах № 28, 28а, 30 по улице Борская и в доме № 25 по улице Васнецова в Автозаводском районе города.

А с 08:00 до 16:00 без света остались дома № 7, 11, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20а по улице Бригадная и дом № 13 по улице Уфимская в Московском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 28 апреля более 20 домов осталось без света. Затем, 29 апреля, свет частично отключили в двух районах областного центра. 9 мая – в 14 домах.

5 мая была приостановлена подача света и тепла частично в двух районах Нижнего Новгорода.

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