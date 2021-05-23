200 волонтеров очищали берег реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 22 мая прошел экологический марафон в рамках празднования Дня Волги в рамках Всероссийской экологической акции. В нем приняли участие свыше 200 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Участниками марафона стали спортсмены и представители общественных организаций, - говорится в сообщении. - Поддержать нижегородцев на субботнике приехала российская актриса театра и кино, известная по роли «СашаТаня» на ТНТ, Валентина Рубцова.

Эта уборка проходила в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Подобные субботники одновременно прошли в Саратове, Казани, Самаре, Волгограде. Всего в акции участвовали 15 волжских городов. В Нижнем Новгороде субботник проходил в Ленинском районе вдоль реки Борзовки.