Движение по улице Ильинской перекроют до 1 августа 2021

В Нижнем Новгороде в ближайшие несколько месяцев будет перекрыто движение по улице Ильинской. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

- В связи с капитальным ремонтом дороги с полуночи 24 мая до 1 августа будет временно прекращено движение транспорта по улице Ильинской на участке от Зеленского съезда до переулка Вахитова, - говорится в сообщении. – Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам. В связи с этим нижегородских автомобилистов просят внимательнее соблюдать правила дорожного движения.

Также транспортные ограничения будут введены по улице Кожевенной на участке от улицы Широкой до Зачатской башни кремля. Ограничение будет действовать с полуночи 24 мая до полуночи 11 июля. Кроме того, с полуночи 12 июля до полуночи 1 августа будет временно прекращено движение транспорта по переулку Казарменный на участке от улицы Кожевенной до Нижневолжской набережной.