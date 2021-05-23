Восемь нижегородцев умерли от коронавируса за сутки

За последние сутки в Нижегородской области скончались от коронавируса восемь человек. Таким образом общее число жертв опасной инфекции в регионе превысило 3,5 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф

- По данным на 23 мая 2021 года, общее число зараженных в Нижегородской области составило 116 960 человек, - говорится в сообщении. – За последние сутки опасный вирус был выявлен у 145 нижегородцев.

По последним данным, в целом по стране за сутки выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах.

- Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни, - рассказали в оперативном штабе Нижегородской области. - . Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек.