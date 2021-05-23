145 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

- По данным на 23 мая 2021 года, общее число зараженных в Нижегородской области составило 116 960 человек, - говорится в сообщении. – За последние сутки опасный вирус был выявлен у 145 нижегородцев. К сожалению, не обошлось и без новых жертв. От коронавируса за сутки скончались восемь человек. На данный момент общее число жертв превысило 3,5 тысячи человек.

По количеству новых случаев заражения Нижегородская область находится на четвертом месте в стране. В лидерах остается Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Напомним, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.