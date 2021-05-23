«Зеленый марафон» состоится 5 июня на площадке «Спорт Порт».

В Нижнем Новгороде в девятый раз пройдет массовый забег «Зеленый марафон». В столице Приволжья он пройдет уже в девятый раз. Забеги состоятся одновременно сразу в нескольких городах России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В этом году масштабный спортивный праздник состоится на площадке Спорт Порт у стадиона «Нижний Новгород», - рассказали в правительстве. - Сама дистанция будет пролегать вдоль Волжской набережной.

В этот день нижегородцев ожидает сразу несколько дистанций. В частности, им предстоит пробежать дистанции в 4,2 и 10 километров. Для детей будут организованы специальные дистанции. При этом впервые в Зеленый Марафон была включена скандинавская ходьба.

Для участия в забегах необходимо зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/ до 28 мая включительно. Также можно будет зарегистрироваться в день проведения мероприятия непосредственно на площадке.