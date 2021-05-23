Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан 15 июня

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов 15 июня проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Прием граждан будет проходить с 15:00 до 18:00 15 июня по адресу улица Костина, дом 2, - рассказали в региональном правительстве. – Прием пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Записаться на прием можно до 8 июня 2021 года. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут. Желающим записаться необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

В региональном правительстве Давид Мелик-Гусейнов координирует сразу несколько важных направлений, в том числе реализацию социальной и жилищной политики, развитие жилищного строительства, формирование и реализация молодежной политики.