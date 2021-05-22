Житель Арзамаса, задушивший женщину, с которой познакомился накануне в кафе, предстанет перед судом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Арзамасе завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего мужчины в убийстве своей новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в декабре 2020 года. Однажды вечером злоумышленник вместе с 55-летней женщиной, с которой познакомился накануне в кафе, распивали алкоголь в квартире погибшей. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина стал жестоко избивать хозяйку квартиры руками и ногами по голове и туловищу. А затем и вовсе нашел марлевый кляп и задушил им женщину. В результате та скончалась на месте.

Обвиняемый был заключен под стражу, свою вину он полностью признал и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.