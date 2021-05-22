Сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижегородской области за прошлую неделю подешевели сливочное масло, вермишель, яблоки и мясо птицы. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

Согласно информации, в период с 11 по 17 мая 2021 года в Нижегородской области средняя цена сливочного масла снизилась на 2,7% - с 594,84 до 578,66 рублей за килограмм. Вермишель подешевела на 1,8% - с 78,87 до 77,42 рублей за килограмм, а яблоки – на 1,2%, с 101,12 до 99,92 рублей за килограмм. Кроме того, на 1% снизились цены на мясо птицы – со 154,88 до 153,32 рублей за килограмм.

Сообщается также, что за указанный период подешевели говядина, куриные яйца, цельное пастеризованное молоко и поваренная соль.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС как главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.