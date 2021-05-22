Фонтан "Торнадо" запустили в Дзержинске

В Дзержинске введен в работу фонтан «Торнадо» на площади Ленина.

Фонтан будет работать при благоприятных погодных условиях с музыкальным сопровождением по следующему расписанию:

- вторник – четверг с 11-00 до 20-00;

- пятница – суббота с 11-00 до 22-00;

- воскресенье с 11-00 до 17-00.

Музыкальное сопровождение в дни работы фонтана будет отключено с 12-30 до 15-00 для соблюдения режима «тихого часа».

«Городские фонтаны - одно из самых красивых украшений нашего города, места притяжения жителей. Просим горожан соблюдать правила благоустройства и бережно относиться к фонтанам родного города, - сказал заместитель главы города Денис Дергунов. – На этой неделе мы вновь запустили главный городской фонтан на площади Торговой. Надеюсь, родители будут более внимательно относиться к своим детям и их безопасности. Не позволяйте детям и сами не залезайте в чашу. Фонтан светодинамический и некоторые его элементы находятся под напряжением!»

Главный городской фонтан на площади Торговой функционирует в прежнем режиме. Специалистами подрядной организации проведены наладочные работы, проверено состояние системы фильтрации, электрооборудования и подсветки, проходящих по дну чаши фонтана.

Обращаем внимание, что комиссия по делам несовершеннолетних вправе составить протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, несовершеннолетние дети которых нарушают запрет на купание в чаше фонтана.