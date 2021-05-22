У 143 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 22 мая 2021 года, в Нижегородской области зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Наш регион по количеству заболевших за сутки делит пятое место с Воронежской областью, где диагноз также был поставлен 143 пациентам. Сомнительное лидерство продолжает удерживать Москва с 2653 заболевшими, на втором месте Санкт-Петербург, где заразились 833 человека, на третьем – Московская область с 775 заболевшими. Достаточно сложной остается ситуация в Ростовской области – там за сутки диагноз был поставлен 197 пациентам.

Сообщается также, что в Нижегородской области от коронавируса скончались 16 человек. 72 человека выздоровели.

Общее количество заражений в Нижегородской области сейчас составляет 116 815.

Напомним, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.