Ярмарки вакансий в формате онлайн пройдут в Нижегородской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Онлайн-ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости населения Володарского района, а также городов Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска с 25 мая по 10 июня 2021 года. Об этом сообщают в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Жители региона смогут, не выходя из дома, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей. Кроме того, в онлайн-формате соискатели смогут узнать всю интересующую информацию о вакансиях в компаниях и организациях, характере и условиях работы, а также положенных льготах. Специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, можно будет задать вопросы в чате или напрямую, а также отправить свое электронное резюме.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий достаточно зайти в Zoom с компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование.