Четыре отделения в больницах и девять классов школ закрыты на карантин по коронавирусу в Нижнем Новгороде

Четыре отделения в больницах закрыты на карантин по коронавирусу в Нижнем Новгороде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре отделения в двух нижегородских больницах закрыты на карантин по коронавирусу по данным на 21 мая 2021 года. Речь идет о гастроэнтерологическом и ревматологическом отделениях в больнице №12 Сормовского район, а также о 4-м женском и 2-м мужском отделениях в психиатрической больнице №2. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Кроме того, на карантине по коронавирусу и ОРВИ сейчас остаются девять школьных классов в восьми школах Нижнего Новгорода. По данным министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, закрытые на карантин классы составляют всего 0,05% от общего количества классов в столице Приволжья.

Также сообщается, что карантин по коронавирусу объявлен в 17 группах 17 детских садов. А один детский сад сейчас полностью закрыт на карантин по ОРВИ.