Стало известно, какие зарплаты получают ректоры нижегородских вузов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководители высших учебных заведений Нижнего Новгорода раскрыли сведения о доходах за 2020 год. Соответствующие данные опубликованы на сайтах вузов в разделах «Противодействие коррупции».

Согласно информации, самую большую зарплату в 2020 году получала ректор ННГУ имени Лобачевского Елена Загайнова – ее ежемесячный доход составил около 392 тысяч рублей. Исполняющий обязанности ректора Мининского университета Виктор Сдобняков зарабатывал по 316 ,9 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше зарплата у ректора НГТУ имени Алексеева Сергея Дмитриева – 313,5 тысяч рублей.

Заметно меньше зарплаты у ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанны Никоновой и ректора ННГАСУ Андрея Лапшина – 260,5 и 249,5 тысяч рублей соответственно.

Напомним, ранее были опубликованы сведения о доходах нижегородских министров. Самым богатым из них стал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, заработавший за год 6,4 миллиона рублей – правда, с учетом продажи автомобиля.