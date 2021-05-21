Сергей Соломатин возглавил управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Сергей Соломатин назначен новым руководителем Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, приказ о назначении Соломатина был подписан министром природных ресурсов и экологии РФ еще 17 мая 2021 года. Генерал-лейтенант Сергей Соломатин ранее был командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а также руководил российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что Сергей Соломатин уже в полной мере приступил к исполнению своих обязанностей, познакомился с сотрудниками и текущим положением дел. В ближайшее время он планирует продолжить качественную работу коллектива, причем особое внимание будет уделяться контролю за реализацией нацпроекта «Экология».