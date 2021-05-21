Больше 140 миллионов рублей выделят на благоустройство площади Революции

В Нижнем Новгороде в 2021 году планируется благоустройство площади Революции. Соответствующий аукцион размещен на торговой площадке «Фабрикант».

В соответствии с документацией, речь идет об участке в границах улиц Даля, советской и проезжей части площади Революции. Общая площадь данного участка составляет около 2,5 га.

- Все работы на этом участке подрядчик должен выполнить к 30 ноября, - говорится на сайте площадки. – Максимальная цена контракта составляет чуть больше 140 миллионов рублей. Итоги аукциона должны быть подведены 31 мая.

Как сообщается, в ходе благоустройства на данном участке планируется провести озеленение, проложить новые дорожки и тропинки, а также установить малые архитектурные формы.