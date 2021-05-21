Лучшие бригады аварийно-восстановительных участков определены на Нижегородском водоканале. Фото: предоставлено пресс-службой Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал определил лучшие бригады аварийно-восстановительных участков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Еще полтора года в рамках внедрения бережливого производства на Нижегородском водоканале был введен соревновательный элемент. В борьбу за звание лучшей бригады включились все участки – и водопроводные, и канализационные. Итоговые места распределялись по скорости, объемам и качеству выполненных работ. На участках даже появились свои рекордсмены – так, например, бригада мастера Андрея Орлеанского уже четыре раза успела стать победителем Сормовского водопроводного участка.

- Они уже давно работают в таком составе, поэтому действуют слаженно, и качество и скорость работ всегда на высоте, - отмечает начальник участка Денис Воробьев.

По итогам месяца победителям выплачивается премия. Компания охотно награждает отличившихся, поскольку соревнования способствуют повышению эффективности и производительности труда, рациональному расходованию ресурсов и сокращению сроков ремонта.

- Мы обслуживаем водопроводные сети Сормовского и Московского районов города, - поясняет мастер бригады Андрей Орлеанский. – Работать приходится в любую погоду, в любых условиях, но мы понимаем, что от нас зависит наличие в домах нижегородцев воды, и прикладываем максимум усилий для того, чтобы жители не испытывали неудобств.