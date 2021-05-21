В Сарове открыли памятник академику Сахарову

В городе Сарове Нижегородской области 21 мая открыли памятник академику Сахарову. В церемонии открытия принял участие глава региона Глеб Никитин.

-Очень важно, что мы открываем в Сарове памятник Андрею Дмитриевичу в день его столетия, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Именно здесь работают его соратники, ученики, последователи, здесь находится ядерный и интеллектуальный центр нашей страны.

Глава региона напомнил, что жизнь и научные достижения академика стали частью истории Сарова. Ведь Андрей Сахаров наряду с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем является основателем российской атомной отрасли.

- Уверен, что памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову станет важной достопримечательностью Сарова, - уверен генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Здесь будущие нобелевские лауреаты будут обдумывать свои зарождающиеся научные открытия.