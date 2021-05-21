В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, травмированного в детсаду Нижнего Новгорода

Трехлетнего мальчика, травмированного в детском саду Нижнего Новгорода, уже готовят к выписке. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- Ребенок был доставлен в приемное отделение детской городской клинической больницы № 1 Нижнего Новгорода в связи с травмой фаланги пальца левой руки, проведена операция, палец сохранен. Состояние пациента удовлетворительное, его готовят к выписке. В плане повторная госпитализация на втором этапе оперативного лечения.

Напомним, накануне в детском саду № 412 трехлетний малыш получил травму пальца.

- Утром как обычно мы отвели ребенка в детский сад, но уже буквально через семь минут нам позвонили и попросили вернуться, - вспоминает мама ребенка Катерина. – Оказалось, что дети прихлопнули дверью палец сыну. Часть пальца просто оторвало! Я до сих пор реву…

В связи с этим инцидентом нижегородские следователи уже начали доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

- По факту случившегося в образовательном учреждении министерством будет проведена внеплановая проверка, - в свою очередь сообщили в региональном министерстве образования.