«На маршрутах с синхронизированными светофорами пропускная способность увеличилась», – Станислав Прокопович

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 21 мая 2021 года в рамках вопроса о содержании технических средств организации дорожного движения на территории города обсудили возможность разработки интеллектуальной системы дорожного движения.

Как сообщил депутатам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев, в оперативном управлении МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 505 светофорных объектов и 6 светодиодных светофоров, а также более 33 тысяч дорожных знаков. Для обслуживания и ремонта данного оборудования организованы подразделения: два светофорных участка со штатом 20 человек и один знаковый участок со штатом 8 человек.

Директор профильного департамента также сообщил, что МБУ «СМЭУ» была создана система координированного управления светофорными объектами по каналам связи GSM с помощью 3G-терминалов. Она включает в себя 124 светофорных объекта и является элементом автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Отвечая на вопрос членов постоянной комиссии, Виталий Ковалев подчеркнул, что перенастроенные светофоры имеют возможность подключения в дальнейшем к коммуникационным сетям: «В этом случае они смогут участвовать в общей системе интеллектуального управления транспортными потоками».

Председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович отметил, что администрации города также необходимо рассмотреть вопрос о разрешении на некоторых перекрестках постоянного поворота направо. «Разрешить постоянный правый поворот не так много возможностей, но они есть. Например, на перекрестках Бринского – Родионова, Лядова – Белинского и Лядова – Красносельская. Там и полосы позволяют это сделать, и актуальность есть», – пояснил он.

«Представители администрации рассказали нам сегодня о проводимой работе по синхронизации светофоров. Как автомобилисты мы видим определенные улучшения дорожного движения на отдельных участках, где заметно увеличилась пропускная способность. Это не сложно, не дорого, а значит это нужно делать», – подвел итоги заседания Станислав Прокопович.