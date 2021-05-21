Нижегородские следователи начали проверку из-за оторванного пальца ребенка в детсаду. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородские следователи начали проверку в связи с инцидентом в одном из детских садов Нижнего Новгорода. Напомним, накануне в детском саду № 412 трехлетний малыш получил травму пальца.

- Утром как обычно мы отвели ребенка в детский сад, но уже буквально через семь минут нам позвонили и попросили вернуться, - вспоминает мама ребенка Катерина. – Оказалось, что дети прихлопнули дверью палец сыну. Часть пальца просто оторвало! Я до сих пор реву…

В связи с этим инцидентом нижегородские следователи уже начали доследственную проверку.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Одновременно с этим расследование начали в самом детском саду. Оно находится на контроле департамента образования.

- В настоящее время в соответствии с действующим законодательством администрацией МБДОУ «Детский сад № 412» начато расследование по факту получения травмы воспитанником, - рассказали в департаменте образования Нижнего Новгорода. - Данная ситуация находится на контроле городского департамента образования.