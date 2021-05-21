Делимобиль превратился в груду металла, протаранив столб в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Серьезная авария произошла утром 21 мая на Гребном канале в Нижнем Новгороде – там делимобиль превратился в настоящую груду металла, протаранив столб. Шокирующими фотографиями и видео ЧП поделились в социальных сетях.

- Сегодня на Гребном канале, - прокомментировали свой пост пользователи группы “Нижний Новгород. Без цензуры».

К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Информация о происшествии даже не поступила в ГИБДД.

- У нас такой информации нет, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - Возможно, там только механические повреждения. А о таких авариях информация в полицию не поступает.