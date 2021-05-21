День открытых дверей состоялся в Ресурсном центре развития добровольчества

Прежде всего, работа центра направлена на координацию и объединение волонтерских организаций города. Фото: пресс-служба Дзержинска

19 мая в Дзержинске состоялся День открытых дверей в Ресурсном центре развития добровольчества. Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя Думы города Дзержинска, директор Нижегородского кампуса РАНХиГС Александр Парамонов и директор ООО «Нижегородская служба добровольцев» Андрей Жильцов.

В начале мероприятия собравшимся презентовали работу Ресурсного центра развития добровольчества Дзержинска, который начал свою деятельность с 1 июня 2020 года и в настоящее время располагается в центре «Молодежные инициативы» (ул. Бутлерова, 38). Прежде всего, работа центра направлена на координацию и объединение волонтерских организаций города, а также поддержку их добровольческой деятельности и социально значимых инициатив. При участии Ресурсного центра в декабре прошлого года состоялся первый городской фестиваль «Город добрых людей», посвященный Международному дню добровольца и собравший 12 руководителей волонтерских объединений и более 40 волонтеров. В настоящее время среди партнеров Центра 15 образовательных и 10 общественных организаций, а также центры «Молодежные инициативы» и «Созвездие», команда «Прокраска», волонтерское объединение «Альтруист» и СПО «Кокос».

«Почти за год своего существования Ресурсный центр развития добровольчества стал надежной опорой для жителей нашего города. Волонтеры помогали покупать продукты и лекарства пожилым людям, трудились в колл-центрах городских поликлиник, занимались автоволонтерством и т.д. Слаженная работа всех добровольческих сил, на мой взгляд, получилась именно благодаря четкой координации со стороны Центра и распределению сил между волонтерами. В этом году мы обязательно будем привлекать их к организации значимых городских мероприятий», - сказал глава города Иван Носков.

Уже несколько месяцев на базе дзержинского Ресурсного центра реализуется проект «Школа медиаволонтера», а с марта 2021 года начала свою работу «Школа социального проектирования» под руководством директора центра проектной работы НИУ РАНХиГС Алисы Шинкарук.

По словам заместителя председателя Думы города Дзержинска и инициатора «Школы социального проектирования» Александра Парамонова, ее главная цель – передать волонтерским объединениям и самостоятельным добровольцам опыт в работе с грантами, который уже есть в Дзержинском филиале РАНХиГС. «Школа социального проектирования – это, прежде всего, практика, которая, на мой взгляд, наиболее важна для того, чтобы грантовая деятельность была успешной и по-настоящему результативной. Особенно хотелось бы отметить, что это не разовое занятие, а именно цикл семинаров для тех, у кого есть идеи, кто хотел бы участвовать в развитии родного города, но не знает, с чего начать. У Дзержинского филиала Академии есть хороший опыт во взаимодействии с общественными организациями в грантовом направлении, мы уже привлекли в Дзержинск немало средств и надеемся, что продолжим это уже совместными усилиями вместе с нашими добровольцами», - сказал Александр Парамонов.

В рамках мероприятия прошло награждение добровольческих организаций Дзержинска по итогам Весенней недели добра, проходившей в апреле, а также презентация летней форумной кампании 2021 года от отдела молодежной политики администрации Дзержинска и четвертый практикум в рамках «Школы социального проектирования».