Церемония чествования победителей и призеров олимпиад «Олимп-2021» прошла в Дзержинске

Грамотами награждены 96 дзержинских школьников. Фото: пресс-служба города Дзержинска

20 мая в зале Дворца детского творчества состоялась двадцатая по счету церемония чествования победителей и призеров олимпиад и конкурсных мероприятий «Олимп». В этом году за особые успехи памятными подарками администрации Дзержинска, а также грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области были награждены 96 дзержинских школьников.

«Вот уже 20-й год вы, ученики, педагоги и руководители школ Дзержинска, своими победами доказываете, что наша система образования – одна из лучших. Все ваши успехи достигаются благодаря трудолюбию, усердию и тем знаниям, которые вы получаете на уроках; благодаря тому, что вы внимательно слушаете и слышите то, чему вас учат педагоги. Спасибо вам за ваши труды, знания и за ваши победы! Я уверена, что благодаря этой опоре вы будете двигаться дальше, к новым успехам, новым победам и результатам», - сказала директор департамента образования администрации Дзержинска Ольга Палеева.

В номинации «Орбита творчества» награждены 12 победителей и призеров региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, среди которых Всероссийский конкурс экологических проектов «Экологический патруль», всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Мой вклад в Величие России», конкурс научно-технического творчества «Юные техники 21 века», а также региональная естественнонаучная конференция «Школа юного исследователя».

32 школьника, ставшие победителями и призерами региональных, межрегиональных и межвузовских олимпиад, были награждены в рамках номинации «Зажги свою звезду». За их плечами – победы в олимпиадах по филологии, литературе, обществознанию, математике, журналистике, географии, медицине и др. Самой же многочисленной стала номинация «Покорители олимпийских вершин», в рамках которой памятные подарки и грамоты были вручены 52-м победителям и призерам регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

И конечно, за свой большой труд на протяжении всего года были награждены педагоги дзержинских школ. Двенадцати педагогам за подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и конкурсов были вручены благодарственные письма департамента образования администрации Дзержинска и почетный диплом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В завершении торжественной церемонии, по традиции, был объявлен обладатель почетного звания «Ученик года – 2021». Им стал ученик МБОУ «Средняя школа № 17» Назар Жамалетдинов, ставший призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.