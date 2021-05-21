Депутаты Думы одобрили кандидатуры горожан для присвоения звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 20 мая 2021 года одобрили кандидатуры 30 нижегородцев, которым будет присвоено звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода».

Как поясняла депутатам начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы, секретарь Комитета по присвоению звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» Ирина Пугаева, основанием для присвоения данного звания являются общий трудовой стаж не менее 35 лет, либо не менее 20 лет военной службы или службы в правоохранительных органах, а также стаж общественной работы в ветеранских объединениях города не менее 10 лет.

Ирина Пугаева сообщила, что в Комитет поступили ходатайства о присвоении звания от администраций всех районов города пропорционально численности их населения. По четыре кандидата предложили администрации Автозаводского, Канавинского и Сормовского районов, по три – Нижегородского, Советского, Приокского, Московского и Ленинского районов. Кроме того, по одной кандидатуре представили администрация Нижнего Новгорода, прокуратура Нижегородской области и ГУ МВД по Нижегородской области. Они были утверждены на заседании Комитета по присвоению звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» 18 мая 2021 года.

«Из тридцати представленных к награждению звание «Ветеран труда» имеет 21 человек, «Ветеран вооруженных сил» – четыре человека, «Ветеран государственной службы» – три человека. Кроме того, три человека являются воинами-интернационалистами. 17 из представленных нижегородцев имеют звания Почетный или Заслуженный работник в своей профессиональной сфере», – отметила секретарь Комитета, подчеркнув, что звания будут удостоены люди с активной жизненной позицией, которые после прекращения трудовой деятельности занимаются общественной работой.

По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской Думе принять решение о присвоении почетных званий на заседании 26 мая.

Напомним, внесение изменений в Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» было согласовано депутатами на заседании городской Думы 24 марта 2021 года. Согласно поправкам, количество присваиваемых званий «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» в 2021 году будет увеличено с предусмотренных в Положении 10 до 30. Изменение связано с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

Справка

Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода будет присвоено: Абдюшеву Марату Мазитовичу, Агафонову Юрию Ивановичу, Антоневичу Виталию Евстафьевичу, Арбузовой Наталье Николаевне, Бовкун Александре Дмитриевне, Богданову Маскуту Захариевичу, Бухалову Юрию Сергеевичу, Голубеву Юрию Борисовичу, Егоровой Вере Анатольевне, Ермаковой Антонине Федоровне, Зайцевой Фаине Григорьевне, Иванову Аркадию Васильевичу, Иванову Юрию Николаевичу, Кирееву Владимиру Николаевичу, Корюкову Валерию Васильевичу, Кузьменко Александру Павловичу, Культяпову Николаю Александровичу, Лобовой Людмиле Александровне, Маргулец Ларисе Максимовне, Новоселовой Галине Васильевне, Петрунину Виталию Владимировичу, Прохоровой Валентину Ивановне, Пужаку Вадиму Андреевич, Редкодубскому Александру Яковлевичу, Репину Федору Федоровичу, Серанову Борису Александровичу, Татарченко Алевтине Федоровне, Толстовой Надежде Николаевне, Федотову Александру Ивановичу, Халину Алексею Алексеевичу.