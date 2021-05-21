Депутаты обсудили работу проката электросамокатов в Нижнем Новгороде

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике на заседании 20 мая 2021 года обсудили работу проката в городе электросамокатов. Вопрос был инициирован депутатом Юрием Ерофеевым.

«Сейчас непонятно, является ли прокат самокатов транспортной услугой, в этом случае на них нельзя передвигаться по тротуарам и в общественных местах. Если самокаты – это развлечение, то для передвижения на них должны быть выделены специально оборудованные места», – пояснил депутат.

По словам Юрия Ерофеева, по его информации, в минувшие выходные на территории Сормовского парка мужчина на электросамокате, взятом в прокат, сбил ребенка, которому потребовалась медицинская помощь.

Члены постоянной комиссии также отметили, что самокатами зачастую пользуются несовершеннолетние, хотя в правилах эксплуатации указано, что пользователем услуги не может быть человек младше 18 лет.

«Очень популярно стало пользоваться самокатами, которые сейчас находятся в открытом доступе. Депутаты обеспокоены, что зачастую самокаты эксплуатируются несовершеннолетними. Кроме того, прокат организован на территориях детских спортивных и образовательных учреждений. Комиссия по соцполитике обсудит этот вопрос с представителями Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также передаст для обсуждения коллегам из комиссии по транспорту и дорожному хозяйству», – подвел итоги заседания заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Поддымников-Гордеев.