Улицу Тонкинскую частично перекроют с 24 по 28 мая

Движение на участке улицы Тонкинской в Канавинском районе будет временно перекрыто с 24 мая. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Речь идет о небольшом участке дороги напротив дома №32 по улице Генерала Зимина. Здесь перекроют движение в 8:00 24 мая, и проехать будет нельзя до 23:59 28 мая. Всю рабочую неделю здесь будет идти ремонт на инженерных сетях.

«Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», - предупредили в мэрии.