Понтонную переправу Павлово - Тумботино установят в июне

Сейчас жители Тумботина добираются до большой земли на пароме. Фото: Дмитрий Табатченко

Понтонный мост через Оку между городом Павлово и рабочим поселком Тумботино планируется установить в июне 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, наплавной мост был демонтирован в начале апреля из-за грядущего паводка.

«Переправа весной демонтируется ежегодно на период ледохода и паводка, когда льдины могут повредить понтоны, а высокая вода не позволяет организовать подъезд к переправе», - пояснили в министерстве.

В результате конструкцию моста отправили на ремонт, а местным жителям отрядили паром - теплоход «Ом-370», который курсирует в обе стороны по Оке. Однако во время паводка луга залило водой, и водители автобусов отказывались подъезжать ближе к реке, тогда людям приходилось более километра идти по грязи. Так тумботинцы ежедневно добираются на работу, учебу и по другим делам. Однако скоро переправа должны вернуться на место.

«В этом году с учетом текущей паводковой обстановки и сроками окончания ремонта моста, установить его обратно планируется в конце июня», - пояснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в декабре губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новый мост через Оку в Павловском районе начнут проектировать в 2021 году.