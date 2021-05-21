ВТБ: туристическая активность в Нижегородской области в мае оказалась на 30% выше, чем на Новый год

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей

Траты россиян на путешествия и развлечения в Нижегородской области в первой половине мая, включая праздники, составили почти 70 млн рублей – это на 30% больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций выросло на 40%. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.

Если сравнить траты на внутренний туризм в Нижегородской области с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они оказались незначительно выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и многократно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 76% к маю 2019 года.

Расходы на нижегородские гостиницы в мае выросли к побившим все рекорды январским праздникам на 29% и достигли за две недели 10 млн рублей. Количество транзакций также выросло. Спрос на гостиницы региона превысил допандемийный уровень мая 2019 года в два раза. Средний чек брони в отеле составляет 10 тыс. рублей.

Рост на три четверти к январю продемонстрировали расходы на междугородный транспорт, приблизившись к допандемийным значениям — порядка 30 млн рублей за первую половину мая. В кафе и ресторанах Нижегородской области было потрачено 27 млн рублей – на 14 % больше, чем за две новогодние недели 2020 года, и на 13% больше, чем за майские дни 2019 года.

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% - к январским каникулам. Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы – до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей). Расходы россиян на гостиницы в мае достигли за две недели 780 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январю-2021 и на 70% к маю-2019. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период насчитывает 4,8 млрд рублей, что на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% — чем в мае-2019.

Среди самых востребованных в России направлений внутреннего туризма наибольшие темпы роста относительно января-2021 демонстрируют Алтай, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно. При этом по сравнению с допандемийным маем-2019 лидерами по динамике привлечения спроса российских путешественников стали Алтай (+240%), Калининградская область (+182%), Иркутская область (+118%) и Краснодарский край (+111%).

«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка: представленные показатели основаны на данных эквайринговых терминалов ВТБ, расположенных в торгово-сервисных предприятиях, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, и на платежных интернет-страницах этих предприятий.