152 камеры видеонаблюдения планируется установить в парке «Швейцария»

При благоустройстве парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде подумали и о безопасности. В частности, здесь планируется установить 152 камеры видеонаблюдения. Об этом стало известно в ходе прямой линии в Нижегородском областном информационном центре.

- На территории парка появится 152 камеры и пост охраны, - рассказал директор МАУ «Парк «Швейцария» Алексей Башкаев. – Также в парке после благоустройства появятся тревожные кнопки. Это позволит обеспечить безопасность посетителей.

Напомним, в настоящее время работы по благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде выполнены на 52%. Как рассказали представители подрядной организации, в парке уже проложены 80% инженерных сетей, ведется установка освещения. Также уже установлены два фонтана, на одном из них уже началась отделка.