«ГАЗель NN» начали выпускать на Горьковском автозаводе. Фото: "Группа ГАЗ"

Серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» стартовало на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде 20 мая 2021 года. В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Глеб Никитин, мэр Юрий Шалабаев и другие первые лица города и области, сообщает «Группа ГАЗ».

С запуском производства «ГАЗели NN» начинается переход отечественного коммерческого транспорта на цифровое управление.

«Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система – все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем», - рассказали в «Группе ГАЗ».

В кабине водителя ждет максимальный комфорт. Фото: "Группа ГАЗ"

Шоферу в таком автомобиле будет комфортно, ведь здесь все продумано до мелочей: подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, разъемы USB на передней панели, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Кстати, в базовую комплектацию входит подушка безопасности водителя.

Кроме того, новая ГАЗель оснащена электронной системой динамической стабилизации (ESP), системой помощи при экстренном торможении (BAS), системой электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также системой помощи при трогании на подъем (HSA).

Как сообщили на предприятии, в будущем на платформе «ГАЗели NN» будут создаваться различные модели машин массой от 2,5 до 4,6 тонн с различными типами кузова, в том числе спецтехника – как для российского рынка, так и не экспорт.