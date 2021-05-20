В парке «Швейцария» выполнено 52% работ по благоустройству

В настоящее время работы по благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде выполнены на 52%. Об этом стало известно в ходе прямой линии, организованной Нижегородским областным информационным центром.

- Сейчас в парке проведены самые трудоемкие процессы: земляные работы и работы по прокладке инженерных коммуникаций, - рассказал замначальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петр Седельников. – На объекте ежедневно работает 400 человек и 50 единиц техники.

Как рассказали представители подрядной организации, в парке уже проложены 80% инженерных сетей, ведется установка освещения. Также уже установлены два фонтана, на одном из них уже началась отделка.

Те работы, что еще предстоит выполнить, намного проще тех, что уже сделали. Впереди остаются работы по озеленению и установке малых архитектурных форм.