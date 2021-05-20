Новые рейсы «Валдаев» в Павлово, Юрьевец и к Шуховской башне стартуют уже в июне

20 мая первый в этом сезоне «Валдай 45Р» ушел в Городец. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые маршруты для судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» будут открыты уже в июне. Нижегородцы смогут добраться в Павлово, Юрьевец и к Шуховской башне под Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, «Валдаи» будут следовать прогулочному маршруту по Волге и Оке, а также ходить по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе.

- В 2021-м количество судов увеличено с двух до пяти, и мы надеемся, что ими воспользуется не меньше 10 тысяч нижегородцев и гостей города, - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Нижегородской области Артем Бафанов.

Сегодня, 20 мая, в свой первый рейс в сезоне ушел «Валдай 45Р», судно отправилось в Городец. Также известно, что 22 мая «Валдаи» отправятся в Чкаловск в 08:00 и 12:45, а обратно в Нижний Новгород в 13:00 и 17:45. А 23 мая судно отправится в Чкаловск в 13:00, а обратно в 18:00.

К слову, рейсы «Валдаев» будут зависеть от погодных условий и высоты волны на Горьковском море.

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